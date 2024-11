ATP FINALS: ANCORA INDISPOSTO ALCARAZ, STOP ALL'ALLENAMENTO

Non si è ancora totalmente ripreso dall'indisposizione dei giorni scorsi Carlos Alcaraz, numero 3 del ranking mondiale, impegnato in questi giorni alle Atp Finals di Torino. Il tennista spagnolo aveva in calendario questa mattina un allenamento di un'ora e mezza sul campo interno all'Inalpi Arena ma lo ha sospeso dopo 10 minuti ed è rientrato negli spogliatoi. Dopo la sconfitta di ieri con il norvegese Ruud, Alcaraz aveva riferito di aver avuto mal di stomaco nelle ore precedenti al match.