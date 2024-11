ATP FINALS, 7MILA PRESENZE AGLI EVENTI COLLATERALI A TORINO

Oltre 7mila presenze, 50 talk con 4mila partecipanti a 'Casa Tennis', 150 ospiti, più di 200 eventi diffusi in città, 64 degustazioni, 43 visite guidate con 570 persone, circa 19mila euro devoluti alla Fondazione Ricerca Molinette, oltre 5 milioni di visualizzazioni sui social, 1 turista su 2 che ha visitato i musei e una permanenza media di 3 notti. Sono alcuni dei dati degli eventi collaterali e le iniziative 'diffuse' organizzate a Torino per le Atp Finals, conclusi con il Closing Party alle Ogr con 2.500 ospiti che hanno assistito alla finale sui maxischermi e ballato con i dj set. Per nove giorni, inoltre, le vie e le piazze del centro sono state animate da oltre 200 performance con più di 120 artisti, mentre al Fan Village il punto informativo turistico di Turismo Torino e Provincia ha registrato oltre 5.500 passaggi. Dai dati raccolti con un questionario, poi, emerge che l'87% è venuto a Torino per le Finals, il 74% ha pernottato almeno una notte, il 39% in albergo, il 48% in strutture extra-alberghiere. Il livello di soddisfazione della vacanza torinese è stato molto buono, il 91% ha dichiarato di aver avuto un'esperienza positiva e di voler ritornare una seconda volta (95%).