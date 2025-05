Flavio Cobolli si è complicato la vita nel match di 1° turno del torneo ATP 500 di Amburgo in corso sulla terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium. Il numero 35 del ranking ha avuto la meglio in rimonta del lucky loser ucraino Vitaliy Sachko (numero 235 della classifica ATP) per 5-7 6-2 6-2. Nel prossimo match affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Davidovich Fokina e Monfils.