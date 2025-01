Atletica, Dosso debutta mercoledì 29 gennaio sui 60 indoor di Belgrado

Zaynab Dosso, primatista italiana dei 100, 4x100 e 60 metri indoor, debutterà su quest'ultima disciplina nella stagione 2025, in occasione della seconda tappa Gold del Continental Tour Indoor che si disputerà mercoledì prossimo 29 gennaio a Belgrado in Serbia dove, la velocista azzurra bronzo mondiale al coperto l'anno scorso nei campionati iridati di Glasgow in Scozia, affronterà in particolare nella gara più veloce dell'atletica la svizzera Ajla Del Ponte, finalista olimpica dei 100 a Tokyo 2021 ma anche campionessa europea a Torun 2021 proprio sui 60, reduce da anni complicati per vari problemi fisici, oltre che l’australiana argento mondiale under 20 dei 200 Torrie Lewis. Dosso nella scorsa stagione si è molto ben distinta anche all'aperto migliorando il record italiano sui 100 sino a 11"01, e conquistando il secondo prestigioso bronzo dell'anno nel corso degli europei di Roma. Nella prova maschile dei 60 da segnalare la presenza del campione europeo di Istanbul 2023 Samuele Ceccarelli, che troverà sui blocchi tra gli altri lo statunitense Ronnie Baker e lo svedese Henrik Larsson. Negli 800 femminili saranno in gara le due principali specialiste italiane, Elena Bellò ed Eloisa Coiro, quest'ultima reduce dall'ottimo test sui 400 metri del Memorial Giovannini di Ancona, mentre la prima ha già gareggiato sui 1500 metri del meeting di Lussemburgo, e per loro ci sarà la forte sudafricana finalista olimpica a Parigi Prudence Sekgodiso. Nei 60 ostacoli sui blocchi Elisa Di Lazzaro, da quest'anno inserita nel gruppo di allenamento di Dosso, che sfiderà atlete di ottimo spessore quali la polacca Pia Skrzyszowska e l'olandese Nadine Visser. Nei 1500 maschili infine ci sarà l'azzurro Ossama El Kabbouri, mentre tra gli stranieri enorme curiosità per il debutto del fenomeno greco del salto in lungo, campione di tutto, Miltiadis Tentoglou contro lo svedese Thobias Montler, in attesa di incrociare il gioiello azzurro Mattia Furlani il 16 febbraio a Torun.