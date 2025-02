Atletica, Zenoni terza nel miglio femminile del meeting di Val-de-Reuil

Marta Zenoni chiude al terzo posto con il tempo di 4'25"93 nella gara del miglio di 1609.344 metri, disputata a Val-de-Reuil in Francia nel corso del meeting Silver di Continental Tour Indoor, al termine di una prova molto coraggiosa in cui è sempre rimasta nelle prime posizioni per poi lanciare uno sprint finale in testa negli ultimi 100 metri, ma venendo superata sul rettilineo conclusivo dall'etiope Birke Haylom prima in 4'25"44, e dalla polacca Weronika Lizakowska seconda con 4'25'48. Per la 25enne mezzofondista bergamasca in ogni caso un'altra dimostrazione di ottima condizione, dopo aver ottenuto il 19 gennaio scorso il primato italiano sui 1500 al coperto in Lussemburgo. Nella finale dei 60 ostacoli donne un altro terzo posto per un'italiana con Giada Carmassi, che finisce in 8"02 nella prova vinta dalla francese Laeticia Bapte con 7"87.