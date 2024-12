Atletica, Yaremchuk vince sui 10 km della We Run Rome di fine anno

La primatista italiana della mezza e della maratona, Sofiia Yaremchuk, ha vinto con l'ottimo tempo di 33'01 la tredicesima edizione della We Run Rome, gara su strada di 10 km che si è disputata su alcune delle strade più belle di Roma dove l’azzurra di origini ucraine vive da alcuni anni, mentre nella prova maschile il successo è andato a Daniele Meucci con il crono di 29'38. Per i due atleti si tratta rispettivamente del terzo e quarto successo nell'ormai tradizionale appuntamento agonistico di fine anno nella capitale, dove sul podio femminile si sono piazzate Sara Carnicelli in 35'02 e Alessia Tuccitto in 35'08, mentre su quello maschile Amaniel Freedom in 30'01 e Marouan Razine in 30'42.