Atletica: World Tour prove multiple, Gerevini a Aubiere

Con il quarto posto ai Mondiali indoor di Glasgow ha sfiorato un risultato epocale per le multiple italiane. Sveva Gerevini è pronta per cominciare una nuova stagione internazionale, che partirà da un appuntamento ormai classico: l'azzurra dei Carabinieri sarà tra le protagoniste del pentathlon di Aubière, in Francia, nella giornata di domenica, in quell'arena Jean-Pellez che ha già frequentato nelle ultime tre stagioni, in due casi migliorando il record italiano (nel 2022 e nel 2024).