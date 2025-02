Atletica, Valensin migliora il suo record nazionale under 20 sui 200 indoor nella batteria dei campionati italiani juniores

Elisa Valensin, 18 anni compiuti lo scorso 1° gennaio, conferma ancora una volta il suo straordinario talento di velocista e migliora, nella batteria dei 200 metri indoor dei campionati italiani juniores in corso di svolgimento ad Ancona, il suo primato nazionale under 20 con il tempo di 23"70. Per l'atleta milanese allenata dal coach Fausto Frigerio, che aveva realizzato il vecchio record di 23"72 nella scorsa stagione da under 18, è il secondo primato under 20 dell'anno dopo quello sui 400 ottenuto a gennaio, ma avrà la possibilità di migliorarsi ancora nella finale in programma per le 14,25 di oggi.