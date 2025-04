Atletica: Trofeo Opitergium International Road Race, 10 azzurrini a Oderzo

La grande atletica torna in Piazza Grande, con i campioni di oggi e le stelle di domani, per la 28esima edizione della Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica, anche quest'anno abbinata al Trofeo Opitergium International Road Race. La manifestazione, organizzata dall'Atletica Tre Comuni, è stata presentata nella Sala delle Anfore del Museo Archeologico "Eno Bellis". Tra gli intervenuti, oltre al presidente della società organizzatrice Enzo Danesi, il sindaco di Oderzo Maria Scardellato e la vicepresidente della FIDAL Manuela Levorato. "Oderzo ci regala sempre una manifestazione straordinaria - le parole di Levorato -. Un evento che coinvolge atleti provenienti da tutta Europa e che, per questo, sarebbe piaciuto moltissimo a Papa Francesco. Il gruppo dei nostri giovani mezzofondisti, reduci dal raduno di Tirrenia, è molto competitivo: sono pronti a fare bene nelle gare under 20 di Oderzo, anche se la concorrenza sarà importante. In conferenza è stata nominata Nadia Battocletti: ai ragazzi dell'Atletica Tre Comuni dico che, se vogliono sognare in grande e provare ad imitare questa grande atleta, Oderzo è il posto giusto". Oltre all'Italia gareggeranno Francia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Serbia, Svezia e Ucraina.