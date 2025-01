Atletica: torna la Wizz Air Rome Half Marathon, al via iscrizioni

"La prima edizione del 2024 è stata un successo, una scommessa vinta con oltre 17 mila iscritti. Non vogliamo accontentarci e alziamo ancora di più l'asticella il prossimo ottobre. La mezza maratona di Roma, la Wizz Air Rome Half Marathon, che può vantare un percorso unico in un museo a cielo aperto, può e deve essere una delle corse podistiche più famose al mondo. Per la città è un appuntamento importante perché genera indotto economico, turistico, favorisce l'aggregazione sociale e, grazie all'attività del Policlinico Gemelli, pone molta attenzione sul tema della prevenzione e della salute". Sostiene Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. Non mancherà, collegata alla gara competitiva, la Longevity Run, la corsa-camminata non competitiva di 5 km aperta a tutti. Un evento ideato a tutela della salute, organizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e che durante i giorni di apertura del Villaggio metterà a disposizione uno staff per il check-up gratuito dedicato agli iscritti.