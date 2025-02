Atletica, Tecuceanu quarto sugli 800 metri del meeting di Madrid

Catalin Tecuceanu, bronzo agli europei di Roma 2024 sugli 800 metri, chiude in quarta posizione nella stessa gara al coperto disputata a Madrid con il tempo di 1'46"94, ben lontano da quello di 1'45"00 con cui aveva vinto l'edizione dello stesso meeting l'anno scorso, e grazie al quale si era impadronito del primato italiano di Giuseppe D'Urso dopo 31 anni. Nella prova il mezzofondista azzurro di origini rumene parte molto deciso, ma viene ostacolato ai 450 metri dal pacemaker che si stava spostando, perdendo il ritmo giusto e non riuscendo ad inserirsi nella lotta per le prime posizioni, con la vittoria che arride allo spagnolo Adrian Ben con il personale di 1'45"39. Serata non brillantissima per i colori italiani con un altro quarto posto ottenuto da Elisa Molinarolo nel salto con l'asta a quota 4.55, ma poi Federica Del Buono ritirata nei 3000 metri, negli 800 donne Elena Bellò è settima in 2'04"35, nella serie B degli 800 metri l'altro azzurro Simone Barontini a sua volta ritirato, mentre nelle batterie dei 60 H, Vittorio Ghedina al suo debutto in un grande meeting internazionale, viene eliminato chiudendo in settima posizione con il tempo di 8"02.