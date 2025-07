Atletica, Tamberi apre il suo canale Youtube verso LA 2028

Quel pubblico che lo accoglie con un boato, lo chiama per nome, gli dà brividi e coraggio. Poi la gara. Il primo salto: “Due e dodici. Dopo un riscaldamento così, poteva essere un muro insormontabile. Invece l’ho saltato. E ho capito che potevo ancora crederci”. Ma il due e venti non arriva, e la gara si archivia fra le peggiori della sua carriera. Eppure: “Mi avvicino al pubblico e quella delusione svanisce. È un rapporto vero, concreto, tangibile. Sono andato per stare vicino alle mie persone. E ho fatto un pieno pazzesco”. Un racconto nudo e potente, che calendarizzerà una serie di contenuti esclusivi, verso l’ultima sfida di un campione che nel suo sport ha vinto tutto. “Ho saltato per loro. E per me stesso”.