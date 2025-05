Atletica, Stano: "Record del mondo? Volevo solo andare forte"

"Oggi World Record anche per me... visto che i World Record ormai si mangiano a colazione!", Massimo Stano dopo la conquista del primato mondiale festeggia agli Europei di marcia. L'azzurro si unisce al "club" dei primatisti mondiali che negli ultimi mesi sta riscrivendo le liste globali di specialità. "L'approccio alla gara non è stato di partire per fare il record del mondo, ma la strategia era di chiudere gli ultimi venti più forte possibile. La mia missione era quella, poi il record del mondo è stato la conseguenza. Questo risultato ce lo meritiamo, con il mio staff e il mio allenatore Patrizio Parcesepe: sono contentissimo, me lo godrò per qualche settimana, poi c'è da pensare alla 20 km di La Coruna del 7 giugno". "Mi mancava un successo in questa manifestazione, è una cosa magnifica - aggiunge l'azzurro - dopo l'infortunio della scorsa stagione e anche prima di venire qui c'è stato qualche problema, una distorsione alla caviglia tre giorni prima della partenza. È stato fatto tanto lavoro, è anche giusto portare a casa un risultato come questo. Porto la maglia azzurra con onore e lotto con tutto me stesso. Dedico questa vittoria al piccolo Liam: da quando è nato non avevo ancora fatto una gara buona: è tutta per lui".