Atletica, Sifan Hassan vince maratona Sidney: Kipchoge nono

È stata l'atleta etiope naturalizzta olandese Sifan Hassan ad aggiudicarsi la maratona di Sidney corsa oggi in Australia in 02:18:22. Hassan, campionessa olimpica dei 5000 metri piani e dei 10000 metri piani ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 e della maratona a quelli di Parigi 2024, nonché detentrice del record olimpico di maratona, si aggiudica così la sua terza vittoria nel circuito delle World Majors Marathon, dopo Chicago e Londra nel 2023. Il 2025 è l'anno di esordio di Sidney nel gruppo delle maratone principali al mondo, cui si aggiunta come settima stella. Delusione invece nella gara maschile per Eliud Kipchoge: il campione olimpico di maratona a Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2020 ha chiuso soltanto nono in 2:08:31. Vittoria invece per Hailemaryam Kiros Kebedew, che ha tagliato il nastro in 02:06:06.