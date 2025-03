Atletica: raduno staffette, 37 azzurri a Roma dal 31/3

È già tempo di preparare la stagione all'aperto. Sono 37 i convocati per il raduno della velocità in programma da lunedì 31 marzo a sabato 5 aprile, allo stadio Paolo Rosi di Roma, con i gruppi azzurri della 4x100 e della 4x400 in vista dei prossimi appuntamenti delle staffette. Tra i selezionati (20 uomini e 17 donne) la campionessa europea indoor e argento mondiale dei 60 metri Zaynab Dosso, appena rientrata da Nanchino. Al maschile ci saranno i campioni europei della 4x100 Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta e Filippo Tortu, l'argento mondiale della staffetta Roberto Rigali, il campione olimpico di Tokyo Fausto Desalu, agli ordini del responsabile della velocità azzurra Filippo Di Mulo. Nel team della 4x400 presenti i vicecampioni europei della staffetta maschile Vladimir Aceti, Riccardo Meli e Edoardo Scotti, quest'ultimo anche argento nella staffetta mista a Roma 2024 insieme ad Alice Mangione e Anna Polinari. L'obiettivo è verso una nuova trasferta in Cina per le World Relays di Guangzhou (10 e 11 maggio), l'evento mondiale dedicato alle staffette, fondamentale per la qualificazione ai Mondiali di settembre a Tokyo: in palio 14 posti su 16 a disposizione, mentre i due restanti saranno assegnati sulla base delle liste mondiali.