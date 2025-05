Atletica, Palmisano debutta sui 35 km di marcia in occasione degli Europei a squadre

Antonella Palmisano campionessa olimpica della 20 km di Tokyo 2021 ma anche oro europeo nella stessa disciplina a Roma 2024, debutterà nella gara dei 35 km il prossimo 18 maggio a Podebrady nella Repubblica Ceca, in occasione dei campionati europei a squadre, dove nella stessa disciplina sarà in gara al maschile Massimo Stano, anche lui oro a cinque cerchi in Giappone sui 20 km, ma già collaudato sulla distanza più lunga in cui conquistò il titolo mondiale a Eugene nel 2022, oltre che detenere pure il primato europeo. Tra i 22 convocati dal direttore tecnico della nazionale italiana, Antonio La Torre, il bronzo europeo di Roma nei 20 km Francesco Fortunato che sarà impegnato proprio in tale specialità, mentre nei 35 ci sarà pure Eleonora Giorgi bronzo mondiale a Doha 2019 sui 50 km al femminile, e il suo compagno di vita Matteo Giupponi bronzo a sua volta proprio sui 35 km negli europei di Monaco 2022.