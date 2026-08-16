Mondiali Flag Football: Italia sconfitta in finale dagli Usa 46-26, è argento

Si è conclusa con al collo una storica medaglia d'argento l'epica cavalcata della Nazionale maschile di flag football ai Campionati Mondiali di Düsseldorf (Germania). I ragazzi dell'head coach Massimiliano Bonomo, freschi del pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, nell'ultimo atto del Garath-Düsseldorf Flag Football Complex sono stati costretti a cedere il passo con il punteggio di 46-26 agli Stati Uniti, vincitori del sesto titolo iridato di fila. Per l'Italia si tratta del miglior risultato di sempre all'interno di una rassegna mondiale dopo i terzi posti conquistati nel 2010 e nel 2014. Il bronzo, quindi, se lo è messo al collo il Canada (34-26 sul Messico nella finale 3°/4° posto), che si è assicurato in un colpo solo anche il pass olimpico riservato alla seconda squadra meglio piazzata in terra tedesca (gli Stati Uniti infatti sono già ammessi di diritto al torneo a cinque cerchi in qualità di Paese ospitante).