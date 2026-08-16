Mondiali Flag Football: Italia sconfitta in finale dagli Usa 46-26, è argento

16 Ago 2026 - 18:19
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Si è conclusa con al collo una storica medaglia d'argento l'epica cavalcata della Nazionale maschile di flag football ai Campionati Mondiali di Düsseldorf (Germania). I ragazzi dell'head coach Massimiliano Bonomo, freschi del pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, nell'ultimo atto del Garath-Düsseldorf Flag Football Complex sono stati costretti a cedere il passo con il punteggio di 46-26 agli Stati Uniti, vincitori del sesto titolo iridato di fila. Per l'Italia si tratta del miglior risultato di sempre all'interno di una rassegna mondiale dopo i terzi posti conquistati nel 2010 e nel 2014. Il bronzo, quindi, se lo è messo al collo il Canada (34-26 sul Messico nella finale 3°/4° posto), che si è assicurato in un colpo solo anche il pass olimpico riservato alla seconda squadra meglio piazzata in terra tedesca (gli Stati Uniti infatti sono già ammessi di diritto al torneo a cinque cerchi in qualità di Paese ospitante).

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L'avvio di match è molto equilibrato, con Jordan Bouah che prova a prendere per mano i suoi compagni rispondendo al touchdown iniziale di Tyler Davis (8-8). Nei restanti minuti del primo tempo, tuttavia, i nostri avversari dilagano in attacco e, grazie ad altri quattro touchdown con Pablo Smith, di nuovo Tyler Davis (due) e Darrell Doucette, archiviano la frazione di apertura sul netto risultato di 38-8. In avvio di ripresa il solito Bouah prova a scuotere l'Italia con un nuovo touchdown e un'altra trasformazione da due punti (38-16) ma gli americani ristabiliscono immediatamente le distanze con Shawn Theard (touchdown) e Velton Brown, che mette in cascina altri due punti per la sua squadra (46-16). Gli azzurri diminuiscono il passivo con un parziale di 10 punti di fila grazie a Simone Alinovi (safety), Claudio Corrado (touchdown) ed Henry Blackburn (trasformazione da due punti), fissando la finale sullo score definitivo di 46-26.

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