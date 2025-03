Atletica, Namedsport> è Official Nutrition Partner della Milano Marathon

Saranno più di 22mila i runner e gli staffettisti partecipanti alla 23°edizione della Milano Marathon prevista per domenica 6 aprile. L’evento, fulcro di una quattro giorni all’insegna dello sport, trasformerà Milano nella capitale del running. Per il quarto anno consecutivo, NAMEDSPORT> sarà Official Nutrition Partner, garantendo il supporto energetico e nutrizionale necessario agli atleti. NAMEDSPORT> ha accompagnato i runner sin dalle fasi preparatorie, partecipando il 22 febbraio al Running Talk intitolato "Carburante per la corsa: guida completa a nutrizione e integratori", condividendo preziosi consigli sulla corretta integrazione per i maratoneti. A marzo, i quattro allenamenti di lunga distanza – il Lungo di Vicenza, il Pavia-Milano, il Derthona 32K e il Lungo di Monza – hanno permesso ai partecipanti di testare in anteprima alcuni dei supplementi energetici ideali per affrontare la maratona. Dal 3 al 5 aprile, in occasione del Milano Running Festival presso il MiCo (Milano Congressi) a CityLife, NAMEDSPORT> accoglierà appassionati e atleti con uno stand espositivo, offrendo la possibilità di scoprire e approfondire la varietà di integratori energetici e proteici studiati per ottimizzare la performance prima, durante e dopo la gara. Sabato 5 aprile, il Running Ambassador NAMEDSPORT> Eyob Faniel – maratoneta delle Fiamme Oro di Padova, atleta olimpionico a Tokyo 2020 e Parigi 2024, nonché bronzo alla Maratona di New York – sarà presente allo stand per incontrare il pubblico e raccontare l’ultima innovazione sviluppata dal reparto Ricerca & Sviluppo: la nuova Race Fuel> Bar 1:0,8.