Atletica: morto in Kenya Munyoro Nyamau, oro olimpico a Monaco '72

E' morto in Kenya a 88 anni il campione olimpico Ezekiah Munyoro Nyamau, medaglia d'oro a Monaco nel 1972 con la staffetta 4x400, e argento quattro anni prima a Città del Messico, in una disciplina in cui i keniani sono meno dominanti. Nyamau, da tempo malato, in carriera ha vinto anche ai giochi del Commonwealth del 1970 ed è stato campione in Africa nella sua specialità dal 1967 al 1972. Come riporta Kenyans, prima della morte, dal suo letto d'ospedale, Nyamau aveva criticato l'amministrazione del presidente William Ruto, accusandola di fare poco per sostenere gli atleti anziani che avevano portato gloria al Paese sulla scena internazionale. Il Kenya, secondo in assoluto ai recenti campionati di atletica di Tokyo con 7 ori, aveva perso un altro ex campione due settimane fa, il trentaduenne Jairus Birech, tra i migliori siepisti mondiali del millennio, campione continentale nel 2014 e vincitore di due Diamond League.