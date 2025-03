Atletica, Mihai vince il titolo italiano nei 20 km di marcia femminile con il minimo per i mondiali

Alexandrina Mihai, 21enne marciatrice italiana di origini moldave, ha vinto i campionati italiani di marcia sui 20 km con il tempo di 1h28'57 con cui ha polverizzato il suo precedente limite di 1h30'50, ma ha pure ottenuto lo standard di qualificazione per i prossimi campionati iridati che si disputeranno a Tokyo in settembre, fissato a 1h29'00. Nella manifestazione disputatasi sul lungomare di Sant’Alessio Siculo in provincia di Messina, e intitolata proprio al femminile alla compianta Anna Rita Sidoti, la giovane atleta ha dominato la gara precedendo in maniera netta sul traguardo Federica Curiazzi seconda in 1h29'44, mentre molto più staccata la terza Sofia Fiorini in 1h34'35. Tra gli uomini successo di Andrea Cosi in 1h20'47 davanti a Michele Antonelli e Nicola Lomuscio, rispettivamente secondo e terzo in 1h21'49 e 1h22'38.