Atletica, mezza maratona di Roma: già oltre 14mila gli iscritti

Ritorna la Wizz Air Rome Half Marathon 2025, la 21 chilometri e 97 metri tra le meraviglie della Capitale: si correrà il prossimo 19 ottobre. A organizzare la mezza maratona per il secondo anno consecutivo saranno RomaOstia ed RCS Sports & Events, che rinnovano la collaborazione cominciata nel 2016 con la RomaOstia Half Marathon. Con gli oltre 17 mila iscritti della prima edizione, la manifestazione sportiva di Roma Capitale si è confermata la mezza maratona più partecipata d'Italia. E la nuova edizione non sembra deludere in merito: a meno quattro mesi dalla data si registrano oltre 14 mila iscritti, di cui l'83% sono runner stranieri (11.871), a conferma della forza e del fascino di Roma nel mondo. La Francia rimane la Nazione con il numero più alto di iscritti, ma con un valore più che raddoppiato (3.514 quest'anno contro i 1.586 del 2024), seguita da Spagna e Gran Bretagna.