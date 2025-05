Atletica, Mei: "Golden Gala pietra miliare, tanti azzurri in pista per vincere"

"Questi ragazzi stanno offrendo uno spettacolo dell'Italia all'estero straordinario. Il campionato d'Europa è stato una grande risultato con 24 medaglie vinte. Il nostro Golden Gala è una pietra miliare, perchè nel 1980 fu pensato da Primo Nebiolo per contribuire a ricreare una certa atmosfera di distensione dopo i giochi di Mosca, con l'assenza di un blocco. Nella storia si sono succeduti tanti campioni ma questa nostra generazione di ragazzi la considero la più forte di sempre". Così Stefano Mei, presidente della Fidal, alla presentazione all'Olimpico della nuova edizione del Golden Gala, tappa italiana della Wanda Diamond League, in programma venerdì 6 giugno. "E' motivo di orgoglio vedere in pista cosi tanti italiani che se la combattono sempre. Vedere questi ragazzi gareggiare in un ambito così importante e avere la meglio è un plusvalore che il pubblico deve apprezzare. I nostri azzurri scenderanno in pista il 6 giugno e proveranno a vincere questo Golden Gala, e questa è una soddisfazione bellissima", ha concluso.