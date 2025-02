Atletica, meeting Lievin: Fabbri 21,95 nel peso, mondiale stagionale

Splendida doppietta azzurra nel peso: Leonardo Fabbri vince con la migliore prestazione mondiale dell'anno (21,95), Zane Weir è secondo con 21,72 davanti al bronzo olimpico Rajindra Campbell (21,34). Non era mai accaduto di due italiani ai primi due posti in una tappa Gold del World Indoor Tour: accade sulla pedana francese, e soprattutto con l'attesa reazione di Fabbri (Aeronautica) dopo le prime due uscite senza acuti. ll campione europeo, argento mondiale e bronzo iridato indoor allunga di oltre un metro rispetto a Ostrava e Lodz, e scalza il neozelandese Jacko Gill (21,85) dalla vetta mondiale del 2025. Il miglior lancio, quello che sfiora i ventidue metri, arriva all'ultimo turno di una serie piuttosto solida: dopo un primo nullo, Leo infila 21,67, 21,78, 21,25 e 21,56 e può sorridere pensando agli appuntamenti internazionali indoor di marzo, gli Europei di Apeldoorn (6-9) e i Mondiali di Nanchino (21-23). "Mi son sentito bene - esulta al microfono, intervistato dagli speaker ufficiali - fin qui avevo fatto pessime gare, mi serviva una emozione come questa e sentire la felicità di lanciare. A Parigi (Olimpiadi, ndr) è stata la peggiore gara della mia vita e volevo tornare in Francia per fare bella figura, come è stato oggi. Sono felice e orgoglioso di me", conclude Fabbri che tornerà in pedana domenica a Torun, in Polonia, e poi il weekend successivo agli Assoluti indoor di Ancona.