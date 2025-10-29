Atletica: maratona di New York con Meucci, sfida Kipchoge-Bekele

Torna la maratona di New York, l'ultimo appuntamento del 2025 delle World Marathon Majors, domenica 2 novembre. Quest'anno, le sei sorelle del calendario (Tokyo, Boston, Londra, Berlino, Chicago e appunto New York) sono aumentate di un'unità con l'aggiunta della maratona di Sydney. Nella Big Apple torna a disputare una maratona il campione d'Europa 2014 Daniele Meucci (Esercito). Nella stagione in corso, l'ingegnere pisano allenato da Piero Incalza ha disputato la maratona di Roma in marzo, dove ha chiuso in l'ottava posizione in 2h12:44, primo tra gli europei. L'azzurro è alla quarta partecipazione alla 42 km newyorchese, giunta alla 54esima edizione. Il miglior piazzamento del toscano è stato l'ottavo posto nel 2022 (2h13:29), ma il miglior crono sul percorso che si conclude in Central Park è stato il 2h12:03 alla prima partecipazione nel 2013, quando giunse decimo. La coppia in predicato di partecipare alla 42 km di New York, Daniele Meucci e Pasquale Selvarolo, ha perso strada facendo il maratoneta di Andria, fermato da un infortunio e costretto alla rinuncia.