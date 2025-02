Atletica, Mahuchikh domina l'UdinJump Development con 1,94

La 23enne ucraina Yaroslava Mahuchikh, primatista del mondo di salto in alto con la misura di 2,10 m realizzata lo scorso 7 luglio a Parigi in Diamond League, vince senza problemi con 1,94 la settima edizione dell’Udin Jump Development, meeting interamente dedicato al salto in alto, nato su iniziativa di Alessandro Talotti ex specialista scomparso prematuramente nel 2021 a soli 40 anni per un male incurabile. Nella prova disputata nel Palaindoor Ovidio Bernes di Udine, la fenomenale saltatrice all'esordio stagionale ha effettuato cinque sole prove, le prime due a 1,91e 1,94 superati alla prima e poi le tre fallite alla fine di 1.98, da segnalare l'eccellente prestazione della 17enne ungherese Lilianna Batori capace di portare il personale a 1.91 dal precedente 1.87, mentre la prima delle azzurre è Idea Pieroni che chiude terza con una miglior misura di 1,88.