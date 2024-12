Atletica: keniota Chebet infrange record mondiale sui 5 km a Barcellona

La campionessa olimpica dei 5000 e 10.000 metri Beatrice Chebet ha concluso il suo anno in bellezza correndo i 5km in 13'54" e infrangendo il record mondiale alla Cursa dels Nassos, gara su strada con marchio World Athletics Label, tenutasi oggi a Barcellona. La 24enne keniota ha così migliorato il precedente record di 19". La due volte campionessa mondiale di cross-country, che detiene il record mondiale sui 10000 metri con 28'54"14, è diventata anche la prima donna ad abbattere il muro dei 14' su strada. Tenutosi in condizioni meteo ideali di 14°C e assenza di vento, e guidato alla perfezione dal lettone Dmitrijs Sergojins, Chebet è partita a un ritmo bruciante, coprendo il primo chilometro in 2'46".