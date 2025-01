Atletica, Jacobs pronto al debutto sui 60 indoor di Boston

“Boston, I’m coming! Manca pochissimo al debutto stagionale indoor. Sono pronto a dare il massimo e cominciare quest’anno al meglio!”. Questo il breve post di Marcell Jacobs sul suo profilo Instagram, per confermare il debutto di domenica 2 febbraio sui 60 metri del terzo meeting Gold del Continental Tour Indoor, che si disputerà a Boston nell'ambito del New Balance Grand Prix. Il primatista europeo sulla distanza con 6"41, ottenuto in occasione della sua vittoria ai mondiali al coperto di Belgrado del 2022, affronterà avversari di enorme caratura tecnica a iniziare dal campione olimpico dei 100, lo statunitense Noah Lyles reduce dall'esordio stagionale in 6"62 e il suo connazionale Trayvon Bromell, il primo accreditato di un personale di 6"43 rispetto al 6"42 del secondo, senza trascurare il 6"45 ma all’aperto del quarto grande protagonista atteso, il britannico Zharnel Hughes. Al meeting è iscritta anche la primatista italiana outdoor dei 1500 Sintayehu Vissa nei 3000 metri donne.