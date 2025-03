Atletica, Jacobs debutta all'aperto sabato 22 marzo sui 200 metri

Marcell Jacobs esordisce a sorpresa, pur se in una prova test, sabato 22 marzo a Miami in Florida sui 200 metri, distanza che non corre dal 5 maggio 2018 quando a Campi Bisenzio in provincia di Firenze fermò il cronometro a 20"61 del proprio attuale personale. Le sue parole su un post di Instagram: “Sabato sarò a Miami per una gara di allenamento. Non vedo l’ora di tornare in pista perché è ciò che amo di più. Tornerò a correre i 200 metri dopo quasi sette anni, un’opportunità per testare nuove sensazioni e affinare il lavoro fatto in questi mesi. Sarà anche l’occasione di correre la staffetta 4x100 con i miei compagni di squadra di Jacksonville, un primo passo di un anno che si preannuncia pieno di competizioni. Ci sarà da divertirsi”. Il debutto vero del campione europeo dei 100 metri di Roma 2024 sarà invece su tale disciplina il prossimo 26 aprile a Xiamen in Cina, per la prima tappa della Diamond League 2025, seguito dalla seconda sempre in Cina del 3 maggio a Kegiao, per poi aggregarsi alla squadra italiana della staffetta 4x100, in vista delle World Relays del 10 e 11 sempre di maggio a Guangzhou ancora in Cina.