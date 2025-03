Atletica, Jacobs costretto a rinviare il debutto all'aperto per infortunio

Marcell Jacobs, che avrebbe dovuto correre oggi alle 20,15 italiane sui 200 metri dell'Hurricane Invitational 2025 di Miami, in Florida, rinuncia al suo debutto stagionale all'aperto a causa di un problema fisico subito proprio nell'ultimo allenamento pre gara, come da lui stesso annunciato sul proprio account Instagram, dove peraltro si può vedere anche il video del problema avuto dal velocista azzurro. "Ciao ragazzi, che dirvi? Ero pronto e carico per correre a Miami: 4x100 con i miei compagni di squadra di Jakcsonville e poi i 200. Un assaggio d'outdoor, non vedevo l'ora! E invece... Guardate che cosa è successo. Fermato da un piccolo stop che mi tiene lontano dai blocchi. Nulla di grave, ma niente gara e dritto agli accertamenti. Io però non mollo. So cosa voglio, so cosa amo, e so che emozioni voglio darvi. Vi chiedo fiducia, ci siete?". Per il campione europeo dei 100 metri di Roma 2024 sarebbe stato il ritorno su una distanza, quella del mezzo giro di pista, che non corre dal 5 maggio 2018 quando a Campi di Bisenzio in provincia di Firenze, fece 20"61 di suo attuale personale, ma adesso tutto è rinviato ai 100 metri con in programma le due prime tappe della Diamond League, 26 aprile a Xiamen e 3 maggio a Keqiao, entrambe in Cina dove ci sarà per lui anche l'impegno delle World Relays a Guangzhou, dal 10 all'11 maggio, salvo ovviamente evoluzioni negative di quanto accaduto nelle ultime ore.