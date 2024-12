Atletica, in gara alla BOclassic Eyob Faniel e Oscar Chelimo

La BOclassic Alto Adige si avvicina e il parterre di partecipanti si delinea sempre di più. A venti giorni dal via si aggiungono quattro grandi nomi: il 31 dicembre saranno presenti alla gara Elite maschile l'azzurro Eyob Faniel e l'ugandese Oscar Chelimo, entrambi già vincitori della corsa di San Silvestro a Bolzano. Inoltre, l'azzurra Ludovica Cavalli e l'etiope Aleshign Baweke saranno impegnate nella gara Elite femminile. Eyob Faniel tornerà a cimentarsi nei 10 chilometri (8 giri di percorso) della gara Elite maschile: dopo la sua vittoria in Piazza Walther, avvenuta il 31 dicembre 2019, nessun altro atleta italiano si è imposto nella gara Elite maschile della Corsa di San Silvestro a Bolzano, un'impresa riuscita in precedenza ad Alberto Cova (1985) e Salvatore Antibo (1988). Il 32enne del G.S. Fiamme Oro Padova, ex detentore dei record italiani della maratona e della mezza maratona, arriva a Bolzano con un miglior tempo stagionale di 29'00" sui 10 chilometri, segnato il primo maggio a Oderzo. A lui e agli altri atleti in gara darà filo da torcere Oscar Chelimo. Nel 2022 l'atleta ugandese aveva vinto la BOclassic Alto Adige per la seconda volta in 28'14" precedendo sul traguardo Yeman Crippa e Maxime Chaumeton, altri due atleti già annunciati per quest'edizione. Farà ritorno a Bolzano anche Ludovica Cavalli. Nella scorsa edizione l'atleta tesserata con Bracco Atletica si era classificata quinta (16'15") nella gara Elite femminile (5 km) e aveva ottenuto il suo miglior piazzamento alla BOclassic Alto Adige. Nell'aprile di quest'anno Cavalli ha segnato il suo miglior tempo personale sui 5 chilometri, portandolo a 15'18". Inoltre, assieme a Nadia Battocletti e alle altre azzurre, la 23enne nei giorni scorsi ha vinto l'oro a squadre agli Europei di cross ad Antalya, in Turchia. Un'altra medaglia d'oro, invece, farà il suo esordio nella gara bolzanina: Aleshign Baweke. Il 30 agosto a Lima, in Perù, la giovanissima atleta etiope si è laureata campionessa del mondo U20 sui 3.000 metri e ora si prepara a sfidare atlete del calibro di Cavalli, Battocletti e Matea Parlov Koštro.