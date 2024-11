ATLETICA: IN 1500 AL VIA ALLA 'FIUMICINO HALF MARATHON'

Saranno oltre 1500 gli atleti complessivamente al via, domenica 1 dicembre, della ventunesima edizione della "Fiumicino Half Marathon", la gara podistica competitiva di 21 e 10 chilometri e non competitiva di 10. Il ritrovo per la gara, organizzata dalla "Isola Sacra Ascd" sarà alle 7 dinanzi alla Parrocchia Santa Paola Frassinetti ed al PalaFersini, in viale Danubio. La manifestazione avrà un'unica partenza alle 8:45, da viale Danubio, sia per la non competitiva che per la competitiva; ed ancora, un unico tracciato, pianeggiante, sia per la 10 km che per la 21 km , in quanto la 10 km ricade all'intermedio in corrispondenza dell'arco d'arrivo. Tra gli iscrtti, runners provenienti da varie regioni italiane oltre che podisti stranieri. Ci saranno tre postazioni di ristoro durante il percorso più il ristoro finale al traguardo per tutti i partecipanti. L'azzurra Sofiia Yaremchuk, del CS Esercito, detentrice del record italiano di mezza maratona con 1h08'27" nella Mezza Maratona di Napoli del 2024, domenica 1 dicembre effettuerà un test tecnico, alla Fiumicino Half Marathon, sulla distanza di 10 km. "Per noi è un onore avere la presenza della campionessa a Fiumicino", sottolinea la società organizzatrice.