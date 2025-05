Atletica, Golden Gala: Bromell nei 100 metri piani a Roma

La formazione per i 100 metri piani maschili al Golden Gala Pietro Mennea - Presented by IP sta diventando sempre più prestigiosa, promettendo un'emozione da brivido di soli dieci secondi, o forse anche meno. A soli nove giorni dalla tappa italiana della Wanda Diamond League, in programma il 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, è ora confermata la presenza dello sprinter americano Trayvon Bromell.