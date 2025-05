Abodi: "Spero taekwondo entri in programma Giochi Gioventù"

"Spero che un giorno il taekwondo possa avere l'opportunità di far parte dei Giochi della Gioventù, si sta lavorando anche in questo senso. Ho visto tanta felicità e commozione, è lo spirito del taekwondo che la federazione è riuscita a sviluppare promuovendolo e allargando la base e penso che questa meriti di candidarsi al programma dei Giochi". Sono queste le parole di Andrea Abodi, ministro per lo sport e I giovani, durante la visita al Foro Italico per "Kim & Liù", il torneo di taekwondo per giovani atleti piu grande e importante d'Europa. Al torneo, che si svolge il 30 e 31 maggio, partecipano pltre 1.800 bambini accompagnati da 220 società sportive celebrando lo sport di base e la passione per il taekwondo fin dalle sue radici. "I valori del taekwondo fanno parte a pieno titolo dell'offerta sportiva scolastica che ci auguriamo di poter vedere sempre più allargata grazie al miglioramento delle infrastrutture" prosegue Abodi. Mentre il presidente della Fita, Angelo Cito, sottolinea come "abbiamo scelto, da anni, di portare il nostro evento più importante per i giovanissimi nel luogo simbolo dello sport italiano, il Foro Italico, perché crediamo che lo sport di base meriti la cornice più prestigiosa. Oggi lo sport, più che mai, è uno strumento indispensabile per la crescita dei ragazzi: è un qualcosa che a loro piace, e noi abbiamo la responsabilità di svilupparlo e integrarlo nel vivere comune delle persone", conclude.