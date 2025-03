Atletica, Furlani guida azzurri ai Mondiali indoor: "Portiamo in alto l'Italia"

È la giornata dell'allenamento ufficiale per la squadra italiana in vista dei Mondiali indoor in programma in Cina, a Nanchino, al Nanjing's Cube, il palasport del Mondiale indoor n. 20 al via nella prossima notte: impianto raccolto, tremila posti a sedere e tanti sogni da coltivare. Come quelli di Mattia Furlani, pronto a saltare da leader mondiale dell'anno (pettorale di colore verde, così come per Zaynab Dosso, Andy Diaz e Leonardo Fabbri, che arriverà domani in Cina). "Com'è la pedana? Bella, ottima, sono contento di averla provata anche perché dopo Apeldoorn sto lavorando molto sulla rincorsa ed è importante testarla sulla pista in cui si gareggia - sottolinea il bronzo olimpico del lungo, in gara domenica alle 12.40 italiane - Gli Europei indoor sono stati una tappa importante. Ma Nanchino conta di più. È un Mondiale. Vengo con l'obiettivo di fare ogni step in maniera perfetta. Se la tecnica va bene e mentalmente sto bene, il salto viene da solo. Qui non manca davvero nessuno, dal greco Tentoglou ai giamaicani Pinnock e Gayle, e pure il multiplista svizzero Ehammer. Bisogna rimanere concentrati, curare i dettagli. Sono arrivato in Cina qualche giorno prima perché, con l'esperienza dello scorso anno in Diamond League, ho preferito anticipare e mi sono ambientato bene. Vedrete un Mattia Furlani che ha voglia di riscatto personale: sono convinto che posso fare di più rispetto all'8,12 dell'argento di Apeldoorn. Ho voglia di gareggiare e confrontarmi con il mondo: portare in alto la bandiera italiana è la cosa più bella".