Atletica, Furlani debutta il prossimo 4 febbraio a Ostrava nel World Indoor Continental Tour Gold

Mattia Furlani, specialista del salto in lungo e unico atleta italiano capace nel 2024 di conquistare un podio in tutte le tre principali competizioni internazionali, dai Campionati del Mondo indoor di Glasgow alle Olimpiadi di Parigi passando per gli Europei di Roma, farà il suo esordio nella stagione 2025 il 4 febbraio prossimo sulla pedana del Czech Indoor Gala di Ostrava nella Repubblica Ceca, tappa Gold del World Indoor Continental Tour, che vedrà anche il debutto di Leonardo Fabbri nel getto del peso. Furlani, che compirà 20 anni tre giorni dopo il suo debutto stagionale, è reduce da intensi allenamenti autunnali e invernali, tra la sua Rieti e i raduni di Tenerife e Formia. Ricordiamo che il fenomenale saltatore azzurro è stato insignito a fine 2024 da parte di World Athletics del titolo di “Rising Star”, atleta giovane emergente mondiale dell'anno, e dalla Fidal quale miglior atleta assoluto dell'anno. La sua stagione al coperto dovrebbe essere finalizzata a entrambi i due grandi appuntamenti internazionali tra gli Europei indoor di Apeldoorn nei Paesi Bassi dal 6 al 9 marzo, e i Mondiali sempre al coperto di Nanchino in Cina dal 21 al 23 marzo, manifestazione dove arriverà da vicecampione in carica, a un anno dall’argento conquistato nella precedente edizione in Scozia. I suoi principali avversari nella gara della Repubblica Ceca dovrebbero essere due atleti di casa quali Radek Juska e Petr Meindlschmid.