Atletica, Furlani: "Agli Europei a squadre per dare il massimo"

All'aeroporto di Fiumicino 19 azzurri del Team Italia sono in partenza questa mattina alla volta di Madrid per partecipare, da domani a domenica 29 giugno, all'edizione 2025 dei Campionati europei a squadre, la denominazione ereditata dalla Coppa Europa, frutto dell'intuizione del dirigente italiano Bruno Zauli. Saranno 51 gli atleti, dei quali 26 uomini e 25 donne, del team, a due anni dalla prima storica vittoria dell'Italia nell'evento ospitato a Chorzow. Allo scalo romano sorrisi e buone sensazioni alla vigilia per alcune delle "punte" della spedizione: Mattia Furlani (lungo) , Zaynab Dosso (100 e 4x100), Lorenzo Simonelli (110 hs), gli staffettisti d'oro delle Olimpiadi di Tokyo Filippo Tortu, Lorenzo Patta, Fausto Desalu. "Un bell'evento in cui la nostra squadra vuole dare il massimo anche se ci sono altre Nazioni molto valide, a partire dalla Spagna che gareggia in casa - ha detto Furlani prima dell'imbarco - Anche se abbiamo delle assenze per infortunio, il Team e', fortunatamente, e' molto valido ed abbiamo delle riserve assai in gamba. Dobbiamo crederci. Personalmente, voglio dare il massimo nella mia disciplina e portare il massimo contributo di punti alla Nazionale. Finora, il mio inizio di stagione e' stato buono".