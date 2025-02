Atletica, Fantini e Osakue protagoniste attese nei campionati italiani di lanci invernali

Sara Fantini e Daisy Osakue, la prima campionessa europea del martello, la seconda finalista olimpica del disco, ma anche primatiste italiane delle rispettive discipline, saranno in gara tra sabato 1 e domenica 2 marzo nello stadio Guidobaldi di Rieti per il primo campionato italiano 2025 all'aperto, quello dei lanci invernali, dove verranno assegnati 18 titoli tra assoluti, under 23 e under 20, nelle tre discipline che non possono essere disputate in inverno nei palazzetti indoor come il getto del peso, quali oltre al martello e al disco il giavellotto, dove sarà impegnato Giovanni Frattini atleta emergente che l'anno scorso ha sfiorato il record italiano risalente al 1999. La due giorni di gare sarà anche decisiva per le convocazioni azzurre in vista della Coppa Europa di lanci programmata il 15 e 16 marzo nella città di Nicosia a Cipro, dove peraltro sarà presente pure la disciplina del peso.