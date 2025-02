Atletica, Fabbri ancora vittorioso nel getto del peso di Nehvizdy con 21,45

Leonardo Fabbri vince la sua terza gara consecutiva nel getto del peso, in occasione del meeting di Nehvizdy nella Repubblica Ceca, grazie a un miglior lancio di 21,45 metri dopo aver aperto la competizione scagliando l'attrezzo due volte a 21.31, per poi fare tre nulli consecutivi prima dell'ultimo con cui ha semplicemente consolidato la sua prima posizione, mai messa in discussione da nessun avversario. Nella prova Silver del Continental Tour Indoor al secondo posto come nelle due precedenti vittorie di Fabbri, a Lievin dove aveva ottenuto la miglior prestazione mondiale stagionale di 21,95 e a Torun, il suo compagno di allenamento e nazionale, l'italo sudafricano Zane Weir con 21.19, il quale peraltro si ritira dopo la quarta prova a titolo precauzionale, mentre l'altro azzurro impegnato, l'italo statunitense Nick Ponzio è quinto con 20,67. Per tutti e tre i pesisti il prossimo appuntamento saranno i campionati nazionali assoluti al coperto in programma il 22 e 23 febbraio prossimo ad Ancona, tappa di passaggio verso gli Europei indoor di Apeldoorn nei Paesi Bassi dal 6 al 9 marzo, ma anche per i Mondiali sempre al coperto di Nanchino in Cina dal 21 al 23 marzo.