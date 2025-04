Atletica: Europei strada, Battocletti guida team con 21 azzurri

Provare a vincere l'oro europeo su tre superfici diverse (pista, cross e stavolta i 10 km su strada) in meno di un anno: missione di Nadia Battocletti. Sfoggiare una prova di squadra di alto valore complessivo, ecco l'obiettivo della Nazionale nella sua totalità. Lovanio, una trentina di chilometri da Bruxelles, ospita la prima edizione dei Campionati Europei di corsa su strada: appuntamento per sabato e domenica sui tracciati tortuosi delle Fiandre, con la mezza maratona in programma nella prima giornata, i 10 km e la maratona domenica. Giovedì è il giorno della partenza verso il Belgio per il team azzurro composto da 21 atleti di cui 11 uomini e 10 donne, pronti ad affrontare l'evento sia con ambizioni individuali sia con l'occhio alla classifica a squadre, che in ogni specialità, al maschile e al femminile, considera la somma dei tempi dei primi tre atleti di ogni nazione.