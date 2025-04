Atletica e innovazione: Bergamo accoglie la quarta edizione di Innovation Run

UOMINI – Sulla carta ci sono due nomi su tutti, entrambi keniani. Più conosciuto è Stephen Mwangi Njeri, ragazzo classe 2003 approdato in carriera a personali da 28:30 sui 10 km su strada e da 13:50.69 sui 5000m in pista: in Lombardia Njeri vanta successi tra Cremona (10 km) e Lodi (mezza maratona). Attenzione però all’emergente Moses Cheruiyot, anch’egli all’ultimo anno della categoria Under 23 e reduce da due squilli come le vittorie nell’elvetica Corsa dei Kerzer a Friburgo (15 km in 43:46) e nel Trofeo della Legalità di Palermo (10 km in 28:43). In chiave italiana spicca Alain Cavagna, il 23enne portacolori dell’Atletica Valle Brembana da junior arrivato all’argento europeo nella corsa in montagna: il più giovane del “casato” corsaiolo dei Cavagna (29:04 di PB sulla distanza del Kilometro Rosso) arriva all’Innovation Run forte di un’eccellente quinta piazza nel Campionato Italiano Assoluto di cross a Cassino (Frosinone) lo scorso 16 marzo e sarà spalleggiato da un altro figlio d’arte, Pietro Sonzogni, anch’egli Atletica Valle Brembana, atleta da 29:18 (10 km) e 1h04:55 (mezza). A proposito del tricolore di Cassino, la Innovation Run avrà al via ben tre atleti in top 8 nella rassegna Assoluta: ci saranno pure Nikolas Loss (Sicilia Running Team), uomo da 28:56 sulla 10 km su strada e fantastico quarto al tricolore, e Nicolò Bedini (GP Parco Alpi Apuane), 29:10 di personale sui 10 km e già 12esimo a un Europeo Under 23 nella corsa campestre. Tra gli iscritti anche un atleta tornato in auge nelle ultime stagioni: è il 33enne Michele Palamini (Gruppo Alpinistico Vertovese), azzurro a un Europeo (Zurigo 2014) in maratona e ripropostosi nell’ultimo triennio fino a 1h04:37 nella mezza. Con Palamini per la Vertovese ci sarà pure il classe 2002 Stefano Pedrana: da segnare sul taccuino anche i nomi dell’allievo di Giorgio Rondelli Andrea Astolfi (CUS Pro Patria Milano), di Mattia Sottocornola (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) e di Davide Bottarelli (Unione Atl. Valtrompia).