Atletica, due record del mondo di Jakob Ingebrigtsen nella gara del miglio a Lievin

Il campione olimpico e mondiale dei 5000 metri Jakob Ingebrigtsen, ha realizzato una sensazionale impresa nel corso della gara del miglio, 1609.344 metri, corsa questa sera a Lievin in occasione del meeting Gold di Continental Tour Indoor, dove ha realizzato il primato mondiale con il tempo di 3'45"14 grazie al quale ha superato quello stabilito dallo statunitense Yared Nuguse solo pochi giorni fa nei Millrose Games di New York, ma anche il già suo dei 1500 di 3'30"60, con un passaggio pazzesco in 3'29"63.