Atletica: domani a Ostrava l'esordio di Furlani e Fabbri

Il debutto del bronzo olimpico Mattia Furlani e la 'prima' per il campione europeo Leonardo Fabbri: sono i temi principali di un meeting di Ostrava decisamente interessante per i colori azzurri, nel pomeriggio di martedì in Repubblica Ceca. Tra gli italiani sono attesi anche Catalin Tecuceanu, Zane Weir, Roberta Bruni, Diego Pettorossi, nella quarta tappa Gold del World Indoor Tour 2025. Dopo un 2024 spettacolare, torna in pedana l'atleta dell'anno: Mattia Furlani (Fiamme Oro) sarà in azione dalle 17.50 nel lungo per aprire una nuova stagione che spera sia altrettanto ricca di significato. "È un'emozione grande perché si rientra in pedana dopo tanti mesi - dichiara da Fiumicino prima di volare verso la Repubblica Ceca - Sarà un bel test, l'obiettivo è cercare di finalizzare la nuova rincorsa introdotta in allenamento, 18 passi con preavvio, invece di 16". Il bronzo di Parigi e argento di Glasgow (Mondiali indoor) e Roma (Europei) si confronterà con quattro saltatori che hanno già superato gli otto metri in questa prima parte della stagione, a cominciare dallo svedese Thobias Montler, vincitore con 8,23 a Belgrado, ma anche il bulgaro Bozhidar Saraboyukov con cui ha battagliato nelle categorie giovanili (8,19), lo statunitense Isaac Grimes (8,13), il portoghese Gerson Baldé (8,11).