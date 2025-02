Atletica, Diaz secondo nel triplo di Metz con 17,31

Andy Diaz, medaglia di bronzo per l'Italia nel salto triplo delle Olimpiadi di Parigi, ha debuttato nel 2025 al coperto nel meeting Moselle Athlelor di Metz in Francia, chiudendo in seconda posizione con l'ottima misura di 17,31 realizzata al sesto e ultimo tentativo, nella gara vinta dal tedesco Max Hess con 17,41 di miglior prestazione mondiale stagionale, anche lui all'ultimo salto dopo che tutta la gara aveva visto in testa l'italo cubano, partito con 16,80 a cui aveva fatto seguito 17.09, poi tre nulli e l'ottima prova conclusiva. Nella prova Silver del Continental Tour Indoor, per il saltatore allenato da Fabrizio Donato un eccellente inizio di stagione che lo vedrà puntare, sia agli Europei di Apeldoorn in Olanda dal 6 al 9 marzo, che ai Mondiali di Nanchino in Cina dal 21 al 23 dello stesso mese.