Atletica: Diamond League al via, Duplantis stella a Xiamen

La stagione outdoor dell'atletica, che culminerà con i Mondiali di Tokyo a settembre), spicca il volo domani da Xiamen, in Cina, dove si svolgerà la prima tappa della Diamond League, che per la prima volta dovrà vedersela con un altro circuito, il Grand Slam Track, creato dall'ex stella dell'atletica Michael Johnson. Il Grand Slam Track offre a dodici gruppi di otto atleti due gare in tre giorni, per una classifica cumulativa che premia il vincitore con un montepremi di 100.000 dollari. Come reazione, World Athletics ha annunciato per la Diamond League un montepremi record di 9,2 milioni di dollari (otto milioni di euro), di cui 500.000 dollari per ciascuno delle 14 tappe, tra le quali Roma il 6 giugno prossimo, e 2,24 milioni per la finale di Zurigo. Il vincitore di una serie in ogni disciplina in un incontro intascherà 10.000 dollari, 30.000 alla finale. Inoltre, ci saranno eventi denominati 'Diamond League Plus', che garantiranno un montepremi doppio. Domani si prevedono i primi incassi per l'attrazione principale dell'evento, Armand Duplantis, bicampione olimpico di salto con l'asta e detentore del primato mondiale. Lo svedese ha chiuso la stagione invernale a Nanchino, sempre in Cina, col terzo titolo mondiale indoor consecutivo, dove ha dovuto fare qualche salto in più del solito per regolare il greco Emmanouil Karalis, presente anche lui domani, e vincere l'oro, rinunciando però a ritoccare il primato di 6,27 metri. Un altro iridato indoor presente a Xiamen sarà lo statunitense Grant Holloway, che nessuno ha mai battuto nei 60 metri ostacoli e che si presenta al via come campione olimpico dei 110 metri. Lo sfideranno il connazionale Daniel Roberts, l'argento a Parigi, e il giamaicano Hansle Parchment, oro ai Giochi di Tokyo. Nei 200 metri, la velocista giamaicana Shericka Jackson cercherà di dimenticare la delusione della sua complicata stagione 2024, quando non ha in pratica gareggiato a Parigi. Testerà le sue condizioni la svizzera Mujinga Kambundji, campionessa d'Europa a Roma. Concorsi di livello-top anche nel disco femminile, dove sarà presente l'unica rappresentante dell'Italia, Daisy Osakue, che affronterà tutte le medaglie d'oro olimpiche e mondiali a partire da Rio 2016.