Atletica: debutto stagionale Fabbri a Ostrava il 4/2, Diaz a Metz

Doppio bersaglio invernale anche per i pesisti Leonardo Fabbri e Zane Weir che insieme al tecnico Paolo Dal Soglio stanno ultimando la seconda tranche dell'abituale raduno in Sudafrica. Per il campione d'Europa, nonché argento mondiale all'aperto e bronzo mondiale indoor Fabbri (Aeronautica) l'esordio sarà a Ostrava (Repubblica Ceca) al Czech Indoor Gala di martedì 4 febbraio, in una delle tappe Gold del World Indoor Tour, il principale circuito internazionale. Nella stessa sede è atteso anche il campione europeo indoor in carica Weir (Fiamme Gialle) che però debutterà già in gennaio, a Nordhausen (Germania), sabato 25, e proseguirà in terra tedesca il 2 febbraio a Rocklitz. Per entrambi ci sarà anche il palcoscenico di Liévin (Francia), il 13 febbraio, al Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais Trophée EDF, evento tra i più 'caldi' dell'intera stagione al coperto. Definite anche le date di esordio per Zaynab Dosso e Larissa Iapichino. Il bronzo mondiale indoor Dosso (Fiamme Azzurre), di rientro dal raduno di Tenerife insieme al tecnico Giorgio Frinolli, sarà impegnata nei 60 di Belgrado mercoledì 29 gennaio (tra le avversarie la giamaicana Shashalee Forbes), l'argento europeo Iapichino (Fiamme Oro) che si è allenata al PalaCasali di Ancona con papà-coach Gianni è tra le iscritte del salto in lungo all'Istaf indoor di Dusseldorf (Germania) domenica 9 febbraio.