ATLETICA: CROSS, A 'CINQUE MULINI' BATTOCLETTI A CACCIA SUCCESSO STORICO

In campo maschile la gara assoluta vedrà il confronto tra astri nascenti del mezzofondo africano e alcune stelle azzurre dell'endurance. Grande curiosità per la prova di Andrew Kiptoo Alamisi, keniano classe 2007 che (ancora allievo) conquistò in agosto il titolo mondiale U20 dei 5000, specialità in cui vanta un PB da 13:05.55 (3:38.12 sui 1500): battono bandiera del Kenya pure Matthew Kipkoech Kipruto (terzo ai Mondiali U20 2024 di cross) e Mathew Kipchumba Kipsang. Per l'Etiopia ci sarà Mezgebu Sime, argento iridato in carica a livello U20: il Burundi risponderà con Egide Ntakarutimana (Casone Noceto, quarto all'ultimo Campaccio), Emile Hafashimana (Avis Barletta) e Lionel Nihimbazwe (Toscana Atl. Jolly). In chiave azzurra variazione sul tema per Pietro Arese (Fiamme Gialle): il primatista italiano e bronzo europeo dei 1500 metri si disimpegnerà sulla distanza "lunga" dei 10 km affiancato da un altro miler come Ossama Meslek (Esercito); ci saranno anche il siepista Osama Zoghlami (Aeronautica) ma anche il già campione europeo di maratona Daniele Meucci (Esercito) e Nekagenet Crippa (Esercito). A completare il cast il brianzolo Luca Alfieri (Atl. Casone Noceto), Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche Leffe), Samuel Medolago (Atl. Valle Brembana) e Jacopo De Marchi (Esercito). "Non ci aspettavamo un'adesione così massiccia di atleti di livello: il cambio di data vorrebbe essere definitivo", ha commentato Luca Zaffaroni, vicepresidente dell'US San Vittore Olona 1906.