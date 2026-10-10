Atletica, consegnate le medaglie europee riassegnate a Palmisano e Re

10 Ott 2026 - 10:07
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Le Fiamme Gialle e Aeroporti di Roma hanno celebrato all'aeroporto di Fiumicino i successi di Antonella Palmisano e Davide Re, con una cerimonia dedicata alla consegna delle medaglie conquistate dai due atleti in competizioni europee e riassegnate ufficialmente a distanza di anni, dopo la squalifica dei precedenti vincitori risultati positivi ai controlli antidoping. A Palmisano sono stati consegnati l'argento europeo Under 23 di Tampere 2013 e quello dei Campionati Europei assoluti di Berlino 2018, entrambi nella 20 km di marcia. A Re è andato, invece, il bronzo europeo Under 23 di Tallinn 2015 nei 400 metri. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della collaborazione tra i Gruppi Sportivi Fiamme Gialle e Adr, impegnata nell'accoglienza e nell'assistenza agli atleti in occasione dei principali eventi sportivi internazionali. L'occasione è stata anche un momento per celebrare i risultati dell'atletica nelle competizioni internazionali, tra cui il titolo mondiale indoor, il titolo europeo e il record italiano di Andy Díaz nel salto triplo (18,15 metri), il titolo europeo della 4x400 conquistato da Luca Sito, il titolo mondiale Under 20 nel salto in lungo di Daniele Inzoli e il record italiano di Francesco Pernici sugli 800 metri. All'evento hanno partecipato anche i campioni olimpici della staffetta 4x100 di Tokyo Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta, il primatista della marcia Francesco Fortunato e gli atleti medagliati ai Campionati Europei di Birmingham 2026. La cerimonia ha concluso il raduno tecnico-agonistico della squadra di atletica leggera delle Fiamme Gialle, svoltosi dal 6 al 9 ottobre tra Castelporziano, Fiumicino e Roma, con allenamenti e attività dedicate al benessere, al recupero fisico e al team building.

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