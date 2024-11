ATLETICA, CONFERMATA LA MARATONA DI VALENCIA DEL PROSSIMO 1° DICEMBRE

La Maratona di Valencia, una delle più veloci 42,195 km al mondo per il suo percorso particolarmente lineare, è stata oggi confermata nella sua data del primo dicembre prossimo, nonostante la spaventosa alluvione che ha colpito la città spagnola a inizio novembre e ha causato centinaia di vittime, ma anche migliaia di sfollati dalle proprie case. Gli organizzatori dell'evento sono riusciti nell'impresa di far disputare ugualmente la corsa che andrà questa volta al di là dei suoi significati agonistici, in quanto sarà soprattutto un abbraccio a una città gravemente ferita che vuole subito dare un importante segnale di rinascita.