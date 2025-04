Atletica, Chituru Ali debutta sui 100 metri del Continental Tour di Miramar in Florida

Chituru Ali, argento agli Europei di Roma sui 100 metri e secondo italiano di sempre sulla distanza grazie al crono di 9"96 realizzato sempre l'anno scorso a Turku in Finlandia, debutterà domani nella stagione all'aperto 2025 in un 100 metri a Miramar in Florida, primo test agonistico da quando il 26enne velocista di Como si è trasferito in autunno a vivere e allenarsi oltreoceano a Los Angeles, sotto la guida tecnica di John Smith. Il programma del Miramar Invitational, tappa Silver del Continental Tour, prevede due turni con batteria poco dopo le 17.30 ora italiana e finali dalle 19.13 su una pista abitualmente ventosa. Tra gli avversari dell'azzurro il giamaicano Rohan Watson, quinto nei 60 metri ai recenti mondiali indoor di Nanchino in Cina, ma anche il suo ben più famoso connazionale Yohan Blake, secondo uomo della storia nei 100 metri con 9"69, anche se ormai 35enne e sceso sotto i 10 netti per l’ultima volta tre anni fa, senza dimenticare il dominicano Alexander Ogando, e l’altro giamaicano Andrew Hudson, oltre che il giapponese Yuki Koike.