Atletica, Cavalli in finale nei 3000 metri donne degli Euroindoor di Apeldoorn

Ludovica Cavalli si qualifica per la finale dei 3000 metri femminili degli europei al coperto in Olanda, che si disputerà domani 9 marzo alle 17.36, chiudendo al terzo dei sei posti utili la sua semifinale con il tempo di 8'55"47, in una gara gestita con intelligenza tattica dove non spreca troppo energie, agganciandosi al gruppo delle sei migliori arrivate poi al traguardo, finendo peraltro anche in buona spinta. Nell'altra semifinale vengono invece eliminate le altre due italiane iscritte, Federica Del Buono e Micol Majori, che terminano la prova rispettivamente in ottava e nona posizione con 9'11"39 e 9'13"01. Nel primo turno dei 60 metri maschili nella seconda batteria l'azzurro Stephen Awuah Baffour è quinto con 6"65, e viene ammesso alle semifinali di questa sera delle 19.10 grazie ai tempi di ripescaggi, mentre il campione europeo al coperto di Istanbul 2023, Samuele Ceccarelli, vi accede direttamente in virtù della quarta posizione nell'ultima batteria con 6"67.